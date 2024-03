Roma, occupazione abusiva di alloggi popolari: sgomberati 6 appartamenti

Prosegue l’impegno degli agenti di Polizia locale di Roma Capitale contro l’occupazione abusiva di alloggi popolari. Solo negli ultimi giorni i caschi bianchi hanno sgomberato sei appartamenti da Centocelle a San Basilio e per finire al Villaggio Olimpico. Le attività per dirimere il fenomeno e restituire gli appartamenti di edilizia popolare agli Enti preposti va avanti senza interruzioni.

Gli sgomberi e le denunce

Gli agenti del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) hanno permesso la riacquisizione, da parte di ATER e Roma Capitale, di alcuni alloggi in via di Brava, via Corinaldo e nei pressi del Villaggio Olimpico, denunciando 4 persone, italiane e straniere, che sono state trovate all’interno senza alcun titolo. Analogo intervento è stato svolto in via degli Angeli. Qui, ad intervenire le pattuglie della Polizia Locale del V Gruppo Prenestino, che hanno denunciato 3 persone per occupazione abusiva di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Solo qualche giorno fa un altro intervento per liberare alloggi popolari

Solo qualche giorno fa sono stati i Carabinieri, insieme al personale Ater Roma a svolgere un servizio straordinario di controllo nel territorio di Tor Bella Monaca che ha portato i militari a perquisire ben 171 alloggi di edilizia popolare. In quel servizio sono stati restituiti nella disponibilità dell’Ater sette appartamenti e due locali condominiali in largo Ferruccio Mengaroni. Ma si è trattato solo di uno dei tanti interventi che vengono svolti quasi a cadenza quotidiana sul territorio romano.

I controlli costanti sul territorio

Da Ostia alle periferie e al centro e persino a pochi passi dal Vaticano, in via Donna Olimpia dove si trovano diversi edifici di edilizia popolare, in merito ai quali il Campidoglio ha chiesto di vederci chiaro attraverso un censimento degli abitanti per valutare gli eventuali abusivi, ma anche le persone con fragilità così da offrire loro una situazione abitativa alternativa.