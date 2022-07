Roma, operaio della metro colpito in viso da una catena: è grave

Roma. Ancora un incidente sul lavoro, non si ferma purtroppo la scia di sangue che troppo spesso vede coinvolti i lavoratori. L’ennesimo incidente è avvenuto nella notte a cavallo tra il 12 e il 13 luglio, a farne le spese un operaio di 45 anni.

Operaio colpito in viso da una catena: i fatti

Come anticipato, i fatti sono avvenuti nella notte a cavallo tra il 12 e il 13 luglio, poco prima della mezzanotte. In questo frangente un operaio di 45 anni è rimasto vittima di un incidente proprio mentre stava lavorando su un cantiere della metropolitana C in via dei Fori imperiali, all’altezza del Colosseo.

Secondo le prime informazioni l’uomo era su un cestello elevatore, stava effettuando delle manovre quando — per cause ancora da accertare — una catena si è improvvisamente sganciata dalla struttura colpendolo in pieno viso.

I soccorsi e le indagini

Immediatamente condotto all‘ospedale San Giovanni in codice rosso, l’episodio poteva davvero tramutarsi in una tragedia. L’esatta dinamica del sinistro è attualmente al vaglio dei Carabinieri di Piazza Venezia.