Roma, operata alla tiroide muore a 42 anni, il marito: “È omicidio colposo’

È morta a causa di complicanze scaturite da un intervento alla tiroide. Aveva solo 42 anni Grazia S., una impiegata e mamma di una bambina di 11 proveniente da Civitella Rovero. Era stata sottoposta ad operazione chirurgica nell’ospedale Sant’Andrea di Roma, e sembrava che tutto fosse andato come doveva, nessuna complicazione, tutto nella norma. Fino a quando è successa la tragedia: la giovane mamma è deceduta.

I familiari ora cercano la verità

Affranto dal dolore, il marito della donna, vuole vederci chiaro, sapere cosa è successo. La moglie era stata ricoverata qualche giorno fa per essere sottoposta a un intervento programmato e mercoledì scorso è stata operata. Tutto era andato bene o, almeno così sembrava. Invece il giorno seguente la situazione è precipitata e la donna è stata sottoposta a un altro intervento chirurgico d’urgenza, finito nel peggiore dei modi: con la morte di Grazia.

La denuncia del marito per omicidio colposo

Dopo aver donato gli organi della donna, sapendo che sarebbe stato quello che lei stessa avrebbe desiderato il marito, distrutto dal dolore, vuole che sia fatta chiarezza sulla vicenda e pertanto ha presentato, per mezzo del suo legale di fiducia, denuncia contro ignoti con l’ipotesi di omicidio colposo. Ora la famiglia, sgomenta, aspetta le decisioni della magistratura e, non in ultimo, l’eventuale esame autoptico sul corpo della 42enne che da Civitella Roveto aveva raggiunto la Capitale per un intervento che non annunciava alcuna complicazione.

Anche il presidio sanitario è deciso a scoprire cosa è successo a Grazia

I familiari, decisi a conoscere la verità, hanno anche proceduto a nominare un perito di parte, un medico legale da affiancare a quello della Procura, nel caso in cui vengano disposti esami sulla salma. Ma anche l’ospedale capitolino vuole che venga fatta luce sul caso di Chiara. Il decesso della giovane mamma ha lasciato tutti sgomenti.