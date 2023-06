Roma, palazzina a fuoco: 3 intossicati

È stata una notte di paura, quella appena trascorsa, per i residenti di via Giovanni Duprè in zona Giardinetti a Tor Vergata. Un incendio ha provocato non solo un brusco risveglio per gli abitanti di una palazzina di sette piani, ma anche momenti di terrore. Il fuoco si era sprigionato dal seminterrato e l’allarme ai vigili del fuoco ha fatto accorrere i soccorritori. In breve sono intervenuti sul posto anche i Carabinieri delle vicine stazioni per svolgere indagini, ma soprattutto aiutare i cittadini.

Tre persone sono rimaste intossicate dal fumo

Tre le persone rimaste intossicate dal fumo. Due sono state trasportate al Pertini, la terza all’Umberto I per essere sottoposti alle cure del caso. Per fortuna per tutti e tre si è trattato di conseguenze lievi, che hanno consentito ai sanitari di disporre le dimissioni poco dopo. Secondo le prime risultanze investigative, il rogo sarebbe stato provocato un corto circuito dei contatori elettrici. Le attività dei soccorsi sono state tempestive per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Operazioni delicate che hanno indotto Vigili del fuoco e militari a procedere all’evacuazione dello stabile.

Lo stabile è stato dichiarato inagibile

Le operazioni sono andate avanti per diverso tempo e, al termine, sono stati svolti i consueti sopralluoghi anche per verificare lo stato della palazzina che, proprio, al termine degli accertamenti, è stata dichiarata inagibile. Ma poco dopo alla centrale operativa dei Vigili del fuoco è arrivata un’altra richiesta d’intervento, stavolta in zona Bufalotta, dove stava andando a fuoco il trasformatore elettrico in una centrale Acea. La fitta nuvola di fumo nero ha provocato, anche in questo caso, ha provocato grande paura tra i residenti che hanno dato l’allarme sui social. Per fortuna, nonostante il grande spavento, e il notevole impegno richiesto ai soccorsi per sedare le fiamme, nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo.