Roma, pallanuotista 16enne bullizzato in vasca: ‘Grazie al suo coraggio, sono arrivate altre denunce’

Dopo la storia del sedicenne vittima di bullismo nonché oggetto di sfottò e discriminazioni da parte di uno dei suoi compagni ma anche dall’allenatore della squadra di pallanuoto dove si allenava, ecco che altri simili avvenimenti stanno piano piano venendo a galla. Proprio come accaduto per il 16enne, anche altri ragazzi sono purtroppo vittima di episodi di bullismo e la Onlus Bon’t worry – alla quale il ragazzo aveva affidato il proprio sfogo – ha raccolto altre 8 denunce.

Roma, pallanuotista 16enne bullizzato da compagni e allenatore: non esce più dalla sua stanza

Pallanuotista 16enne vittima di bullismo: aumentano le segnalazioni dei ragazzi

Una vicenda che ha fatto letteralmente da apripista affinché altri ragazzi trovassero il coraggio di denunciare quanto costretti a subire: ‘Grazie agli articoli, ma soprattutto al coraggio del ragazzo, ci hanno contattato 8 giovani chiedendoci come fare per denunciare. Noi abbiamo dato indicazioni e offerto aiuto, non sapendo ancora i fatti nel dettaglio. Ma è un primo passo fatto che gli sportivi almeno inizino ad avvicinarsi a qualcuno e chiedano informazioni. Questo ci permetterà di salvarne qualcuno’, queste le parole della presidente di Bon’t worry, Bo Guerreschi.

La denuncia

Vittima di bullismo da parte di uno dei suoi compagni ma anche dell’allenatore, il ragazzo non riusciva più ad uscire di casa. Adesso, anche se con fatica, ha ripreso ad andare a scuola, ponendo dunque i primi essenziali e preziosissimi tasselli per tornare gradualmente alla normalità e alla quotidianità di sempre. Il 16enne vittima di sfottò a raccontato tutto ai Carabinieri facendo il nome sia del ragazzo che lo aveva preso di mira ed anche quello degli allenatori che non lo avrebbero ‘messo al sicuro’, tutelato rispetto al comportamento del compagno di squadra. In questa vicenda arriva un’ulteriore nota positiva. A seguito dei fatti, il giovane ha ricevuto diverse proposte da alcune società di pallanuoto che hanno al contempo condannato i comportamenti da lui denunciati.