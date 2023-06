Roma, palpeggia le donne sul bus: preso il maniaco della linea 64

È stato finalmente arrestato il maniaco sessuale che palpeggiava le donne sulla linea 64 dell’autobus di Roma. L’uomo, 70enne era nel mirino delle forze dell’ordine da un po’ di tempo e grazie alle numerose segnalazioni delle ragazze spaventate è stato preso. Adesso è in carcere con l’accusa di violenza sessuale.

Arrestato il maniaco della linea 64

Il 70enne era solito sostare anche per ore sull’autobus della linea 64, una delle più usate di Roma perché collega il centro città e il Colosseo alle zone limitrofe. Nelle ore di punta è sempre molto affollato da turiste e cittadine, momenti in cui lui ne approfittava per palpeggiare e terrorizzare le vittime, come riporta Il Messaggero. Un comportamento inaccettabile che mette a grave rischio la salute e la sicurezza delle ragazze che attraversano la capitale. I militari della zona di San Pietro erano sulle sue tracce da un po’ di tempo e proprio ieri sono riusciti a fermarlo, in seguito all’ennesima aggressione. Lui ha già precedenti specifici e quest’ennesima denuncia l’ha portato all’arresto per violenza sessuale. Ecco cos’è successo prima della cattura.

La testimonianza della vittima aggredita sul bus

L’uomo si trovava, come al solito, sull’autobus di linea 64 all’ora di punta e, approfittando della calca della gente, ha iniziato a palpeggiare una donna di circa 40 anni. Lei, in stato di shock, è scesa quasi subito dall’autobus, riuscendo comunque a reagire e non rimanendo paralizzata. Appena scesa, i militari in borghese si sono avvicinati e hanno fatto scendere anche l’uomo, portandolo subito in questura. La donna ha formalizzato la denuncia e le sue parole sono state chiare: “Ero salita da poco ed ero in piedi tra la gente perché non c’era un posto libero per sedersi. Quando, all’improvviso, quell’uomo mi si è avvicinato sempre di più fino a stringermi e ad allungare le mani. Lì per lì quasi non me ne rendevo conto per quanto eravamo tutti stretti. È stato disgustoso, orribile. Chissà quante volte lo avrà fatto magari anche in danno a delle ragazzine”.

Leggi anche: Roma, torna l’incubo maniaco dei parchi: avvistato a Conca d’Oro mentre fotografava i bambini

Autobus di Roma sempre più pericolosi tra palpeggianti e furti

Il maniaco è stato catturato, ma non è il primo e non sarà neanche l’ultimo a palpeggiare le donne sull’autobus, rendendo i mezzi pubblici un luogo poco sicuro. Qualche tempo fa è stato arrestato un altro signore, originario di Allumiere e residente a Tolfa, che arrivava periodicamente a Roma per molestare le turiste. Al momento della cattura stava infastidendo e palpeggiando due turiste norvegesi di 24 e 26 anni. La linea 64 del bus è presa d’assalto anche dai borseggiatori e dalle borseggiatrici, perché, grazie alla calca, riescono a rubare più facilmente.