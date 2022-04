Roma, parlano della rapina appena commessa davanti a due carabinieri fuori servizio: arrestati

“Ma quanto siamo stati bravi”, “Che colpo, compare”, “E anche stavolta ci è andata bene”. Traditi dalla voglia di commentare il furto appena commesso. Mentre rovistavano nella borsa appena rubata, i due malviventi si facevano i complimenti da soli e commentavano quale fosse il bottino. Ma, sfortuna loro, a pochi passi c’erano due carabinieri in borghese, liberi dal servizio, che hanno notato la scena sospetta.

La rapina all’anziana donna

È successo a Roma, in zona Eur Laurentina, nel pomeriggio del 12 aprile. I militari, messi in allarme, si sono avvicinati ai due e hanno visto che stavano rovistando dentro una borsa. I carabinieri sono quindi intervenuti, arrestando in flagranza i due uomini, di 21 e 22 anni. I militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur sono riusciti a recuperare la refurtiva e a contattare la vittima del furto. La donna è stata rintracciata poco dopo. Si tratta di un’anziana che appena 10 minuti prima era stata aggredita da un uomo con il volto coperto. L’uomo, per rubarle la borsa, le aveva afferrato con violenza un braccio per poi portarle via il bottino. Il giovane si era poi dato alla fuga a bordo di una Fiat Punto, dove lo aspettava il complice.

Grazie alla successiva perquisizione personale e dell’auto, i Carabinieri hanno trovato un cacciavite e due radio ricetrasmittenti. I due giovani, che dovranno rispondere di rapina aggravata in concorso, sono stati condotti presso le aule di piazzale Clodio dove l’arresto è stato convalidato per entrambi. In attesa del processo, uno dei due è stato sottoposto all’obbligo di firma, mentre l’altro è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

