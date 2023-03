Roma, ‘Patatina gratis’: è bufera per la mascotte del Fast Food che regala preservativi davanti alla scuola

La consegna di preservativi e cartine fuori una scuola media di Roma per pubblicizzare un fast food ha fatto insorgere i genitori degli alunni di via Col di Lana, poco distante da Piazza Mazzini. Una mascotte consegnava ai giovani studenti un vero e proprio kit, quasi rappresentasse un gioco. E tutto per pubblicizzare una nuova tavola calda.

Una mascotte ha consegnato il kit all’orario di uscita degli studenti

Forse quando quei ragazzini, tutti di età compresa tra i 10 e 12 anni, si sono visti consegnare quei gadget colorati hanno pensato che tra di essi avrebbero potuto trovare qualche sconto per il nuovo fast food. I piccoli studenti hanno preso direttamente dalla mascotte il kit all’uscita di scuola, ignari di quello che avrebbero trovato al suo interno. Ma, si sa, ai ragazzini, un regalo fa sempre piacere… e non hanno esitato.

Genitori infuriati

Una volta scoperto che dentro quella custodia c’erano cartine, preservativi, fiammiferi e caramelline, è scoppiata l’ira dei genitori. ‘È inaccettabile’ hanno tuonato le mamme e i papà dei giovani iscritti alle scuole medie di via Col di Lana, sdegnati da quanto stava succedendo. Per meglio capire cosa fare e soprattutto individuare l’origine di quel ‘regalo’ consegnato agli alunni della scuola, è stato analizzato un kit. E tra le altre cose al suo interno c’era anche un buono sconto per il fast food. Un tagliando sul quale c’era scritto: ‘patatina gratis’.

Oltre ai preservativi anche messaggi allusivi

Insomma oltre ai preservativi anche un messaggio fortemente allusivo al sesso. Insomma l’episodio che si è verificato fuori da un istituto scolastico della capitale ha lasciato sgomenti neanche tanto i ragazzini, quanto i genitori. Una indignazione in conseguenza della quale verranno sicuramente svolti accertamenti specifici al fine di risalire agli autori di quella ‘campagna pubblicitaria’ tutt’altro che ortodossa diretta, oltretutto, a giovanissimi studenti.