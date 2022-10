Roma, paura a San Lorenzo: ragazzo rapinato e aggredito dal branco

Aggredito, rapinato e costretto a subire violenza. Una notte terribile quella che ha visto protagonista un ragazzo universitario di appena 22 anni. Costretto alle cure dell’ospedale, sono attualmente in corso le indagini da parte della polizia per fare chiarezza sui contorni della vicenda.

22enne aggredito e rapinato a San Lorenzo

I fatti risalgono allo scorso 1° ottobre quando un ragazzo italiano di 22 anni è stato picchiato, rapinato e poi violentato da un gruppo di persone, il numero preciso di malviventi è tuttora oggetto di verifiche. I malviventi gli hanno portato via dei soldi contanti, il telefonino e l’orologio. Siamo nel quartiere romano di San Lorenzo e quando la vittima ha allertato il numero unico per le emergenze erano circa le 7 del mattino.

Le indagini

A seguito dell’accaduto, la vittima è stata condotta per tutti gli accertamenti al Policlinico Umberto I. Come anticipato, sono tuttora in corso le indagini da parte della polizia per determinare l’esatta dinamica dei fatti e trovare riscontri investigati in merito alla violenza che il ragazzo afferma di aver subìto.