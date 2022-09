Roma, precipita dalla scala e picchia con violenza la testa: grave operaio

Roma. Non si ferma purtroppo la scia degli incidenti sul lavoro. Un operaio è precipitato da diversi metri di altezza e durante la caduta ha sbattuto con violenza la testa. È successo questa mattina alle ore 12.15 nel quartiere romano di Primavalle. La vittima del terribile incidente un operaio italiano di 49 anni che stava effettuando dei lavori in una palazzina per conto di una ditta.

La dinamica dell’incidente sul lavoro in via Pietro Maffi

L’incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le 12 in via Pietro Maffi 74. Come detto l’uomo, italiano di 49 anni, stava effettuando dei lavori di ristrutturazione presso una palazzina quando è precipitato da una scala facendo un volo da diversi metri di altezza. Nell’impatto il 49enne ha sbattuto la testa.

I soccorsi e le indagini

Intervenuti sul posto i soccorsi, l’uomo è stato condotto in codice rosso al Gemelli. Cosciente, fortunatamente non è in pericolo di vita. Presenti sul luogo dell’incidente per chiarirne l’esatta dinamica oltre agli agenti di polizia anche gli ispettori del lavoro gli investigatori della scientifica.