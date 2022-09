Roma, paura al distributore: «Dammi i soldi o ti sgozzo»: così una banda di ladri terrorizza una donna

Roma. Stava facendo benzina quando è stata improvvisamente minacciata da un uomo che, con tanto di coltello, intimava la donna affinché gli desse tutti i soldi che aveva con sé.

Le urla della vittima hanno fatto desistere il malvivente ed i suoi complici che non hanno perso occasione per mettere a segno un altro colpo, questa volta nei pressi di un parcheggio dove è poi stato ritrovato il furgone da loro utilizzato.

A seguito delle indagini, per le sue malefatte gli agenti del VI Distretto Casilino hanno proceduto al fermo di Polizia Giudiziaria di un 45enne romano gravemente indiziato del reato di ricettazione, tentata rapina e rapina in concorso con altre persone ancora ignote.

Le minacce con tanto di coltello

I fatti risalgono al mese di agosto quando presso un distributore di carburante in via Vermicino, l’uomo insieme ad altri soggetti ha minacciato con un coltello una donna intimandole di consegnargli i soldi. Questa, impaurita, ha iniziato a gridare riuscendo a mettere in fuga i soggetti che sono scappati senza mettere a segno la rapina.

I precedenti e l’arresto

Non paghi, poco dopo, è giunta la segnalazione di un’altra rapina probabilmente ad opera degli stessi soggetti. I malviventi, tuttavia, hanno lasciato sulla loro strada alcune tracce.

Ritrovato, infatti, nei pressi di un parcheggio il furgone utilizzato dai ladri per mettere a segno il colpo. Inoltre e grazie alle accurate indagini, i poliziotti sono risaliti al 45enne romano. Il fermo è stato convalidato.