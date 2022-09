Roma, colpisce e rapina un uomo poi si dilegua: i video lo incastrano

Era ricercato dal 10 settembre da quando si era reso autore di una rapina. La vittima ha raccontato agli agenti del Commissariato Viminale, che stavano svolgendo un servizio di pattugliamento in piazza dei Cinquecento, di essere stato rapinato da un giovane che, dopo averlo colpito al petto gli aveva strappato la collana in oro che aveva al collo.

Le indagini

I poliziotti si sono immediatamente mesi sulle tracce del ragazzo, ma senza avere fortuna nell’immediato. Solo in seguito dopo aver esaminato le immagine acquisite da alcune telecamere della zona e l’individuazione fotografica da parte della vittima, sono riusciti a individuare il sospetto.

Rintracciato, il 21enne è stato sottoposto a fermo

Il giovane, un cittadino egiziano di 21 anni, già arrestato in altre circostanze, è stato rintracciato il 21 settembre scorso durante i consueti servizi alla Stazione Termini, in piazza dei Cinquecento ed è stato sottoposto a fermo di Polizia giudiziaria. Dopo la convalida il Gip del Tribunale capitolino ha disposto per il ragazzo la custodia cautelare in carcere.