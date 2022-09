Roma, prima rapina un uomo poi aggredisce un poliziotto: arrestato

È stato arrestato con l’accusa di rapina e lesioni personali. Un 51enne algerino è finito in manette grazie all’intervento degli agenti dei Commissariati Viminale, Monteverde e Monte Mario che sono intervenuti in Piazza dei Cinquecento, di fronte alla stazione Termini per una rapina.

Il 51enne aveva sottratto un telefono cellulare a una persona che si trovava all’interno di un negozio di via Calatafimi ed è scappato. Ma grazie alle indicazioni della vittima che aveva subito l’aggressione e la rapina, i poliziotti hanno potuto immediatamente mettersi sulle tracce del malvivente che è stato rintracciato poco distante, proprio in piazza dei Cinquecento.

Nonostante fosse ormai stato raggiunto dalle forze dell’ordine il 51enne ha tentato di ferirsi con una lattina rotta e ha poi aggredito uno degli agenti intervenuti. L’arresto è stato convalidato nell’udienza davanti al giudice per l’udienza.