Roma, segue una 23enne e la minaccia con un coltello: ‘Dammi la borsa’

Stava rientrando a casa, era a piedi e stava percorrendo quella strada che faceva spesso. Eppure, qualcosa nella notte tra domenica e lunedì, poco dopo la mezzanotte, è andato storto. E quel ‘percorso’ quotidiano si è trasformato in un incubo perché lei, una ragazza di origine turca di 23 anni, è stata avvicinata da un uomo. Aggredita e rapinata.

La rapina al Pigneto

La 23enne, come ha raccontato poi agli agenti di Polizia, è stata prima avvicinata da un uomo. Poi aggredita sotto la minaccia di un coltello. E il malvivente, armato, è riuscito così a portarle via la borsa, con tutti i suoi effetti personali, prima di fuggire e far perdere le proprie tracce. Sul posto, in via Prenestina, sono intervenuti gli agenti di Polizia, che hanno ascoltato la vittima e hanno iniziato le ricerche per individuare il ladro, che probabilmente è italiano. Le indagini proseguono, chi indaga ora dovrà dare un volto e un nome al bandito, che armato di coltello ha aggredito una ragazza. E l’ha derubata.

Non è un caso isolato

Quello della 23enne aggredita e rapinata non è, purtroppo, un caso isolato. Il 17 agosto scorso, sempre al Pigneto e sempre nella notte, una donna di 53 anni è stata prima accerchiata da tre uomini, poi derubata: anche in quel caso i malviventi sono riusciti a portarle via la borsa.