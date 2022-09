Roma, entra armato nel supermercato: ‘Questa è una rapina’. Terrore tra i clienti

Il supermercato era gremito: i clienti erano in fila, molti alle casse, altri erano tra gli scaffali. E non potevano immaginare che quella spesa in un pomeriggio come tanti, ancora con la luce del sole, si sarebbe trasformata in un incubo. Sì, perché proprio loro, i clienti del punto vendita i’Ns di via Paolo Fiordespini, ieri pomeriggio intorno alle 18 si sono trovati di fronte un rapinatore, armato di pistola.

La rapina all’iN’s di via Paolo Fiordespini

Il rapinatore, incappucciato, con il volto travisato e pare tutto vestito di nero, ha fatto irruzione nel supermercato iN’s di via Paolo Fiordespini. E, sotto la minaccia di una pistola, ha intimorito i cassieri ed è riuscito a portarsi via l’incasso, ancora da quantificare. Tutto questo sotto gli occhi increduli e atterriti dei clienti, adulti e bambini, che ieri alle 18 erano lì, a fare la spesa.

La paura dei residenti

Sui social la notizia della rapina si è subito diffusa. E i residenti non hanno nascosto la loro preoccupazione. “Dove andremo a finire?” – scrive Caterina. Poi c’è chi, invece, era lì, qualcuno addirittura con i bimbi: lo spavento è stato tanto, ma fortunatamente i clienti e i dipendenti del supermercato stanno bene, non hanno riportato ferite. Ora spetterà agli agenti di Polizia, intervenuti sul posto, fare chiarezza e dare un volto e un nome al malvivente.