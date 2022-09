Roma, aggrediscono la cassiera e i poliziotti per mettere a segno la rapina: arrestati

Tentata rapina in un supermercato in via della Lega Lombarda a Roma. In tre sono entrati nell’esercizio commerciale per prendere della merce e per riuscire a scappare senza pagare hanno minacciato e aggredito la cassiera.

I malviventi aggrediscono anche la Polizia

Erano le 8 45 di stamattina quando si sono verificati i fatti. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Porta Pia e Sant’Ippolito sono accorsi, ma anche i poliziotti sono stati aggrediti dai tre malviventi che ancora una volta hanno cercato di scappare.

L’arresto del terzetto

Un tentativo inutile di fuggire terminato con l’arresto del terzetto, un 62enne e un 35enne rumeni e un 25enne moldavo sono finiti in manette.

I tre dovranno comparire domani davanti al giudice per essere giudicati con rito direttissimo e dovranno rispondere delle accuse di tentata rapina in concorso e resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.