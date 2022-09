Roma, paura in centro: prima aggredisce la titolare, poi svaligia il negozio

Ha aggredito la titolare di un negozio nel pieno centro di Roma per poi allontanarsi dopo aver prelevato dal negozio decine di borse e portafogli. Un incubo per la proprietaria, le cui urla hanno, tuttavia, contribuito a mettere in fugai il malvivente, poi bloccato tempestivamente da una pattuglia della Polizia Locale. L’uomo, un cittadino di 33 anni, cercava di fuggire su via di Torre Argentina, con il carico degli accessori rubati poco prima dall’esercizio.

L’intervento degli agenti

Gli agenti del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana, GSSU, diretti dal Dott. Stefano Napoli, hanno arrestato il 33enne e recuperato l’intera refurtiva. Invece, un’altra pattuglia sopraggiunta un ausilio ha fornito assistenza alla vittima, prestandole l’aiuto necessario e ricostruendo i dettagli dell’accaduto.

Il ruolo delle telecamere

La vicenda è stata confermata anche dalle immagini di una telecamera presente all’interno dell’attività commerciale, subito esaminate dagli agenti. Ai fini delle indagini, inoltre, è stato posto sotto sequestro dagli agenti anche un oggetto appuntito, usato dall’uomo per cercare di immobilizzare la vittima.