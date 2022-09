Concorso Polizia Locale, 1500 posti a tempo indeterminato: come candidarsi

Il Comune di Roma ha previsto un bando per l’assunzione di 500 Vigili Urbani e 1000 ripescati dalla graduatoria. Un intervento indispensabile per accrescere l’organico della Polizia locale, al momento eccessivamente scarno rispetto alle competenze e al territorio sul quale svolgere le attività.

Il bando e requisiti

Entro la fine di questo mese, settembre 2022, verrà pubblicato il bando, ma i requisiti che solitamente sono previsti sono:

– possesso di diploma;

– conoscenza di almeno una lingua straniera;

– conoscenze basi di informatica;

– cittadinanza italiana.

L’organico della Polizia locale attualmente scarno

Si tratta di assunzioni che sono ritenute indispensabili visto che la Polizia locale si trova in sotto organico. Sono attualmente 5.900 le unità in servizio, come a dire che il numero è inferiore alle 2.500 unità. Per conoscere nel dettaglio quali saranno i contenuti del bando, però, bisognerà aspettare la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.