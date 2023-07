Roma, paura nel parco della Pineta Sacchetti: “C’è una sparatoria”, scatta l’allarme, cosa è successo

Paura ieri pomeriggio al Parco del Pineto a Roma dove numerosi cittadini hanno segnalato al 112 di aver avvertito diversi colpi d’arma da fuoco. Immediatamente sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno iniziato le ricerche per capire cosa stesse accadendo. Dopo poco i Militari sono riusciti ad individuare tre persone: ma in corso non c’era nessuna sparatoria. O meglio, i colpi erano stati effettivamente esplosi ma soltanto “goliardicamente” considerando che si trattava di proiettili a salve e di pistole scacciacani.

Adesso però la “bravata” ai tre individui coinvolti, tutti di origini straniere, è costata la denuncia per procurato allarme in concorso. E sullo sfondo una domanda: come si può solamente pensare di trascorrere il pomeriggio così? Intanto le pistole utilizzate sono finite sotto sequestro.

Sparano colpi a salve al Parco del Pineto, tre stranieri denunciati

Ma, chiaramente, chi ha dato l’allarme non poteva saperlo e basta davvero poco per rendersi conto del caos generato. A dare l’allarme ieri pomeriggio, domenica 2 luglio 2023, sono stati diversi cittadini residenti lungo via della Pineta Sacchetti nei pressi dell’area del “Parco del Pineto”: “Si sentono degli spari provenienti dal parco comunale”, questo l’SOS lanciato al numero unico delle emergenze. I Carabinieri della Stazione Madonna del Riposo e del Nucleo Radiomobile di Roma sono quindi intervenuti all’interno dell’area verde ed hanno individuato in poco tempo i responsabili: si tratta di tre persone, tutte di origini nord-africane, mentre esplodevano per “gioco” altri colpi a salve con due pistole scacciacani. I militari hanno sequestrato le due pistole e 34 munizioni a salve ed hanno denunciato i tre uomini, gravemente indiziati di procurato allarme in concorso.

Roma, 80enne va a trovare il marito ricoverato e si lancia dal 10° piano del Gemelli (ilcorrieredellacitta.com)