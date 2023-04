Roma, 80enne va a trovare il marito ricoverato e si lancia dal 10° piano del Gemelli

Tragedia questa mattina a Roma, al Policlinico Gemelli: è qui che una donna siciliana, classe 1943, ha deciso di togliersi la vita. E lo ha fatto, in preda alla disperazione, lanciandosi di sotto, precipitando nel vuoto dal decimo piano dell’ospedale di via della Pineta Sacchetti.

Tragedia a Roma, si lancia dal 6° piano: morto sul colpo

Suicidio oggi al Policlinico Gemelli di Roma

La tragedia questa mattina, intorno alle 7.30. Stando a una primissima ricostruzione pare che la donna si trovasse in ospedale e stesse al fianco del marito, ricoverato al Policlinico Gemelli. Poi la decisione di farla finita, di lanciarsi di sotto, dal decimo piano dell’ospedale. L’80enne non ha lasciato nessun biglietto di addio ed è morta sul colpo: quel ‘volo’ da diversi metri di altezza, purtroppo, non le ha lasciato scampo. Sul posto è intervenuta la Polizia, ma sul suicidio della donna non sembrerebbero esserci dubbi. Un dramma nel dramma.

Ostia, precipita dal 5° piano: morto 30enne, lascia una bimba piccola

Una donna morta a San Pietro, un 21enne senza vita a Conca d’Oro

Ultimi giorni tragici nella Capitale. Questa mattina a Roma una donna, che doveva ancora compiere 70 anni, è stata trovata senza vita nel suo appartamento, a pochi passi dalla Basilica di San Pietro. Gli agenti del I Gruppo Prati, dopo una nota di ricerca, si sono messi sulle sue tracce: sono partiti dal suo indirizzo di residenza ed è proprio lì che l’hanno trovata morta. I caschi bianchi, insieme ai vigili del fuoco, hanno fatto ingresso nell’abitazione, lì da dove proveniva un forte odore: la donna era riversa a terra, nella sua camera da letto. Ed era deceduta, secondo il medico legale intervenuto a posteriori, da diversi giorni, per cause naturali.

Nella notte, invece, un ragazzo di 21 anni è stato trovato senza vita nella stanza che aveva affittato in via di Conca d’Oro, nel III Municipio: anche in questo caso, purtroppo, non c’è stato nulla da fare quando il personale sanitario del 118 è intervenuto sul posto. Ancora non chiare le cause, forse il giovane è stato stroncato da un malore, che gli è stato fatale.