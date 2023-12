Roma, crolla il solaio, donna precipita al piano di sotto: è grave. Paura nel quartiere Africano

Crolla un solaio in una palazzina nel quartiere Africano (Trieste) a Roma, ferita gravemente una persona. Sequestrati due appartamenti. Sul posto Polizia Locale di Roma Capitale e 118.

Attimi di paura stanotte nella Capitale e in particolar modo nel quadrante Trieste-Salario, nel II Municipio, nel quartiere Africano. Qui ieri sera, venerdì 1 dicembre 2023, è crollato il solaio di un appartamento situato al settimo piano di una palazzina di dieci piani complessivi situata lungo Viale Eritrea al civico 36. Immediatamente è scattato l’allarme: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco – presente anche il funzionario di servizio – e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del II gruppo Parioli.

Crolla un solaio in Viale Eritrea a Roma: sequestrati due appartamenti

Nella circostanza, come detto, una persona è rimasta ferita ed è stata assistita dal personale sanitario. Si tratta di una donna di 76 anni portata in codice rosso al Policlinico Umberto I dove si trova tuttora ricoverata. L’allarme è scattato quando erano da poco passate le 23.30: al termine dell’intervento di soccorso e a margine degli accertamenti effettuati sul posto dagli operatori, sono stati posti sotto sequestro i due appartamenti coinvolti dal dissesto statico, tra il sesto e il settimo piano. Stando alle informazioni disponibili la donna sarebbe letteralmente “precipitata” al piano di sotto mentre stava dormendo. Proseguono le indagini sull’accaduto per ricostruire le cause del crollo.

Roma, da mesi si è aperta una profonda voragine nel quartiere Trieste: quando verrà richiusa la buca? (ilcorrieredellacitta.com)

Cronaca Roma: ieri anche due incidenti mortali

Per quanto riguarda le notizie di cronaca a Roma quella di ieri è stata una giornata nera sotto il profilo in particolar modo degli incidenti stradali. Due le vittime in poche ore: nel pomeriggio un pedone di 88 anni è stato investito e ucciso mentre attraversava la strada a Monte Mario; in serata, invece, poco dopo le ore 20.00, un 45enne è deceduto dopo essersi schiantato con lo scooter sul quale viaggiava. Per lui, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

Roma, movida violenta a Corso Trieste: prima la lite, poi volano tavolini e sedie (ilcorrieredellacitta.com)