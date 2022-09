Roma, perde il controllo della Ferrari e si schianta contro 4 auto in sosta

Roma. Un incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio in zona Piazza Bologna quando una Ferrari è finita dritta dritta contro quattro auto in sosta. Oltre le auto danneggiate, cinque in totale, nessuna persona è rimasta ferita.

Ferrari finisce contro 4 auto parcheggiate: cosa è successo

L’incidente è avvenuto questo pomeriggio intorno alle 16.30 in via Viale XXI Aprile, all’altezza del civico 22. Qui la persona alla guida della lussuosa auto ha perso il controllo della stessa e, come anticipato, si è schiantata contro quattro auto in sosta, danneggiandole.

A seguito dell’impatto non ci sono stati feriti ma sono danni alle vetture coinvolte, Ferrari compresa. Pertanto, complessivamente, sono 5 le vetture rimaste danneggiate per via dell’incidente.

I rilievi

Sul posto per tutti i rilievi del caso sono giunti gli agenti della Polizia Locale del II gruppo Sapienza che stanno attualmente svolgendo i necessari accertamenti così da determinare le cause del sinistro.

Foto di repertorio