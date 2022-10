Roma, perde il controllo dell’auto e centra i tavolini di un bar in pieno centro: un ferito

Momenti di paura questa sera a Roma, a Piazza Barberini. Il conducente di una Smart, ha perso il controllo della sua auto ed è salito sul marciapiede. Ha finito la sua corsa centrando i tavolini di un bar. Per fortuna in quel momento, visto che pioveva, all’esterno del locale non era seduto nessuno e si è evitata la strage.

L’unica persona rimasta ferita, fortunatamente in maniera lieve, è stata proprio il conducente della Smart. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi e per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.

Gli incidenti a Roma e provincia

Proprio oggi sono stati diffusi i dati relativi agli incidenti stradali a Roma e provincia. I dati sono preoccupanti. Nel corso del 2021, infatti, si sono registrati ben 121 incidenti con esito mortale, con una media di 7,9 morti al giorno. Di questi, 50 sono stati gli investimenti mortali di pedoni. Tra loro anche ciclisti e persone che viaggiavano in monopattino. Il bilancio arriva da Asaps, che traccia anche i primi mesi del 2022. I numeri parlano chiaro: la tendenza non è buona. Nei primi mesi del 2022 ci sono stati 62 sinistri gravissimi, con 145 decessi e 78 feriti.

(Foto Askanews)