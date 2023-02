Roma, perde il controllo dell’auto e si ribalta: ferita una donna

Roma. Ha perso improvvisamente il controllo della propria auto e si è ribaltata. Momenti di paura per una donna rimasta ferita a seguito di un sinistro stradale. Trasportata in codice rosso all’ospedale, sul posto per tutti i rilievi del caso è poi giunta la polizia locale. Nel sinistro non sarebbero rimaste coinvolte altre vetture.

L’incidente in via Casal Bianco

L’incidente è avvenuto intorno alle 19.30 di domenica scorsa. Siamo in via di Casal Bianco, all’altezza di via Capalto. Qui una donna ha perso improvvisamente il controllo della propria auto, una Fiat Punto, ed ha finito la propria corsa ribaltandosi. Scattato l’allarme, sono giunti sul posto gli agenti del IV gruppo Tiburtino che hanno trovato la vettura ribaltata. Nell’auto c’era una donna poi condotta in codice rosso all’ospedale Sandro Pertini, dov’è stata sottoposta agli esami tossicologici ed alcolemici di rito. Spetterà adesso agli agenti determinare le cause del sinistro nel quale, tuttavia, non sembrano essere stati coinvolti altri veicoli.