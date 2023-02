Incidente a Tivoli, evita il frontale ma sfonda le barriere e si ribalta con l’auto: ci sono feriti

Tivoli. Un incidente stradale critico, verificatosi nella giornata di oggi, giovedì 9 febbraio 2023. Il conducente dell’auto per evitare il frontale con un’altra auto che veniva dalla carreggiata opposta ha fatto una brusca manovra verso destra, ma nel farlo, ha sfondato le barriere che costeggiano il limite della carreggiata e in velocità si è capovolto fuori dall’asfalto. In auto con lui c’era anche un passeggero che è rimasto ferito durante l’irruenta dinamica. Ora si trova in ospedale, ricoverato in codice arancione. La dinamica che ha portato al ribaltamento della vettura è ancora tutta da chiarire, ma pare che grossomodo il quadro sia stato questo. Il tutto, probabilmente, sarebbe nato da una manovra azzardata e improvvisa di un altro veicolo che veniva dalla corsia opposta e che stava svoltando. Ecco i dettagli dell’incidente di oggi.

Incidente a Tivoli: sfonda le barriere e si capovolge con l’auto fuori strada

Incidente stradale di oggi alle ore 14:50 su via Tiburtina, altezza intersezione con Strada San Vittorino. Un’autovettura, condotta da un 73enne di Tivoli accompagnato da un 62enne anch’esso di Tivoli, percorreva la Tiburtina nel primissimo pomeriggio, in direzione Tivoli, quando tutto ha avuto inizio. A causa probabilmente di una manovra azzardata di un altro veicolo proveniente dal senso opposto di marcia, e che svoltava proprio sulla Strada San Vittorino, ecco che il conducente, per evitare l’impatto frontale, ha improvvisamente sterzato verso destra, colpendo però, inevitabilmente, il guard rail e ribaltandosi sul prato fuori della carreggiata.

I soccorsi e le condizioni dei feriti

Immediati i soccorsi con il conducente che rimaneva fortunatamente illeso, mentre il passeggero veniva trasportato in codice arancione all’Ospedale di Tivoli. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale di Tivoli che ha provveduto anche a disciplinare il traffico proseguendo con gli accertamenti volti a verificare ed individuare l’altro veicolo che avrebbe provocato l’incidente, non fermandosi per i soccorso, circostanze al vaglio della Polizia Locale