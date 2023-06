Roma, picchia e minaccia di morte l’ex: ‘Devi tornare con me, ti ammazzo’

[adrotate group="9"]

Dopo aver chiuso la sua relazione sentimentale, era diventa vittima del suo ex. Appostamenti, pedinamenti, minacce di morte e anche aggressioni per tornare insieme. Ma la 26enne di Fiumicino che aveva messo fine alla storia, non ci pensava proprio, anche se di contro è stata costretta a vivere nel terrore di quegli agguati improvvisi, di quelle intimidazioni e botte che non ha facevano sentire mai veramente al sicuro. Tutto questo, fino a lunedì quando l’uomo, come riporta Il Messaggero, un 27enne l’ha raggiunta in palestra, in via Portuense, in zona Ponte Galeria, dove ancora una volta le ha intimato: “Devi tornare con me”. Un ‘invito’ fatto impugnando una spranga di ferro e con tanto di minacce di morte.

L’ennesima aggressioni fuori la palestra

In preda al panico la ragazza ha iniziato a urlare e, per fortuna, è stata sentita dal titolare di un’officina, poco distante che è intervenuto per disarmare il 27enne. In breve sono arrivati anche i Carabinieri che hanno proceduto all’arresto dello stalker e al sequestro della spranga, mentre la vittima sotto choc è stata accompagnata in ospedale. è l’epilogo della fine di una relazione sentimentale fatta di atti persecutori e avvertimenti che, nel tempo, si erano concretizzati anche in una serie di interventi da parte delle forze dell’ordine.

Una serie infinita di pedinamenti, minacce e botte

Ammonimenti, denunce, avvertimenti, che non sembra abbiano sortito l’effetto sperato e cioè che l’uomo lasciasse in pace la sua ex. Anzi. Il 27enne aveva iniziato a seguirla, a minacciarla e persino a prenderla a botte e tutto perché voleva tornassero insieme. Era ossessionato e aveva preso anche a intimidire i familiari della ex e messo un Gps sulla macchina della 26enne per riuscire a sapere sempre dove si trovasse. Dopo la separazione aveva anche raggiunto casa della donna con un trattore minacciando di sfondare il cancello qualora lei non fosse tornata insieme a lui. Un incubo per la vittima terminato con l’arresto dello stalker.