Roma, picchiata e abusata: finto incidente per incastrare marito violento

È stata vittima di violenze e abusi da parte del marito per lungo tempo, finchè sulla sua strada, o meglio in chat, non ha conosciuto un agente con il quale ha fatto amicizia e al quale ha raccontato quello che era costretta a vivere. Una vicenda davanti alla quale l’uomo non è rimasto insensibile s’è offerto di salvarla. E così è stato. Polizia locale e Polizia di Stato hanno escogitato un tranello nel quale il marito violento è caduto: un incidente (finto ndr)…

La 30enne era vittima di abusi e violenze

La vittima delle violenze è una 30enne di nazionalità Ucraina che a Roma fa la parrucchiera. Ma era sottoposta a maltrattamenti continui da parte del marito che, come riporta Il Messaggero, le sottraeva i soldi che guadagnava, le aveva tolto i documenti e ne abusava fisicamente. Una condizione di prostrazione, ma anche di paura e privazioni che la 30enne ha sopportato finché i suoi genitori, in fuga dalla guerra in Ucraina, non sono arrivati a Roma, in quell’appartamento a La Storta dove si consumavano le violenze e, da quel momento, anche loro sono diventati vittime di abusi verbali e fisici.

L’amicizia con un agente e l’idea di una trappola per incastrare l’orco

Fortuna ha voluto che la parrucchiera abbia conosciuto un agente sui social e a lui ha raccontato quanto le stava capitando. È stato così che è nata l’idea di mettere a punto un piano per incastrare l’uomo. La Polizia locale ha convocato il marito violento presso il comando dei vigili urbani in via dell’Acqua Acetosa Ostiense per un incidente, mai avvenuto, mentre contemporaneamente hanno affidato la donna e i suoi genitori alle cure di un centro antiviolenza.

Quando ha raggiunto la Municipale l’uomo ha capito cosa stava succedendo, perché ad aspettarlo c’erano gli agenti della Polizia di Stato che gli hanno notificato una denuncia per maltrattamenti, oltre al divieto di avvicinamento alla moglie che, una volta libera, ha potuto ricominciare a vivere, lasciandosi alle spalle quel periodo di terrore e angoscia.