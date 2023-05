Roma, piccione incastrato nella serranda: salvato, la foto impazza sul web ma è subito polemica

Salvato questa mattina dai Vigili del Fuoco in Piazza Don Bosco a Roma un piccione. Lo scatto dell’eroico salvataggio – che vede la presenza di tre pompieri con lo sguardo rivolto verso l’alto mentre un loro collega è arrampicato su una scala a tre metri di altezza – è diventato subito virale sui social ma le polemiche da parte degli utenti non si sono fatte attendere.

Il salvataggio del pennuto da parte dei vigili del fuoco

Il pennuto era rimasto incastrato tra una serranda e un vetro sopra il Bar Lux, esercizio dato alle fiamme nel 2022 ed ancora completamente incenerito. Ora, notando le condizioni dell’animale un residente ha allertato i vigili del fuoco che sono poi giunti sul posto per liberare l’uccello che è poi tornato a volare. Come spesso accade in questi casi, le foto del salvataggio hanno fatto subito il giro dei gruppi Facebook di quartiere ma le polemiche non hanno tardato a fare capolino. In particolare, tra gli utenti c’è chi avrebbe agito nel medesimo modo mentre chi ha ritenuto il gesto eccessivo, generando un botta e risposta tra i vari commenti che si sono avvicendati sotto al post.

Le polemiche social

Quello che doveva essere un semplice salvataggio al fine di liberare l’animale, ha dunque scatenato un vero e proprio polverone. Numerosi, come dicevamo i commenti che hanno fatto seguito sotto il post: “Cioè, avete fatto intervenire una squadra VVF per salvare un piccione…” chiede ironicamente, con tanto di emoticon a corredo, un utente al quale ne fa eco un altro: “Quel piccione andava salvato”…Sembra la pubblicità dell’Amaro Montenegro. Sapore vero”. Ed ancora, c’è anche chi si preoccupa dell’igiene pubblica: “Uno in meno a c….e su auto e davanzali delle finestre”. Non sono però mancati anche i commenti di apprezzamento: “Fatto bene…avrei fatto lo stesso”, “Chi salva una vita salva un mondo intero, bravi”. Insomma, le sorti del piccione hanno letteralmente diviso la cittadinanza.