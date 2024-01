Roma, più di 100 opere PNRR bloccate dalla burocrazia: ecco quali

Roma, il conto alla rovescia per il Giubileo è cominciato. 100 opere PNRR bloccate: il motivo è la burocrazia. Le reazioni della giunta.

Roma, cantiere aperto senza prospettiva. La situazione nella Capitale comincia a essere critica: i punti da tenere a mente, con un ipotetico cerchio rosso fra le priorità, sono tre. Il primo è l’Anno Santo: il Giubileo si avvicina e il 2025 sembra essere la deadline che separa passato, presente e futuro.

Il passato per le promesse fatte, il presente con più dubbi che certezze e il futuro senza riferimenti in caso di mancato rispetto della tabella di marcia. In questa manovra di avvicinamento infatti c’è anche il PNRR. E qui veniamo al secondo punto: il Piano di Ripresa e Resilienza doveva servire per rimettere in sesto il Paese e la Capitale dopo la pandemia.

Roma, 107 opere bloccate

Un iter iniziato con il Governo Draghi che sta proseguendo con l’Esecutivo Meloni. L’impegno che Roma (e non solo) ha preso è la riqualificazione del territorio in cambio di alcune tranche di soldi che dovrebbero arrivare in maniera scaglionata. Nel frattempo l’Europa vuole vedere il lavoro fatto: c’è un accordo implicito che l’Italia – e in particolare Roma – sta rispettando in parte. La Capitale, a oggi, è un cantiere aperto.

Le opere per il Giubileo procedono spedite soltanto parzialmente, ci sono molte cose da completare. Il tempo stringe e la pazienza anche. Nessuno sembra aver voglia di aspettare ancora, soprattutto dall’Europa che porta l’Italia come modello ma striglia i leader chiedendo più certezze. Al momento l’unica verità sta nei numeri: a Roma sono 107 gli interventi in avvio che però sembrano essere bloccati. Una situazione di stallo che al momento riguarda 95 risultati su 107.

PNRR e burocrazia

Tutto appaltato. Gualtieri tiene botta e promette un’inversione di tendenza. Il terzo punto, ma non per importanza, è quello legato alla diplomazia. La Capitale – e per esteso l’Italia – ha già incassato una beffa non da poco all’Expo. Vince Riad, delude Roma arrivando terza. Un tonfo che ha fatto più clamore della vittoria saudita.

Questo vuol dire che la Capitale, per riprendersi, può solo sperare di rimettere a posto le cose. Per il Giubileo e i mesi che verranno. Anche se la prospettiva, al momento, sembra in salita. La colpa è dei cantieri bloccati per la burocrazia, ma è chiaro come il sole che oltre al mancato raccordo esistono profondi sospesi da risolvere e il tempo potrebbe non essere più un alleato ma la “scheggia impazzita” con cui fare i conti.