Roma, porta a spasso il cane e gli sparano ad una gamba: «Voleva rapinarmi»

Stava portando a spasso il proprio cagnolino quando improvvisamente sarebbe stato aggredito da un uomo a scopo di rapina. E nella colluttazione è stato esploso un colpo d’arma da fuoco che lo ha raggiunto alla gamba. E’ questa la dichiarazione fornita ieri sera ai Carabinieri da un romano di 49 anni recatosi al pronto soccorso con un proiettile conficcato nella gamba destra. Il tutto è successo nella zona del Policlinico Casilino.

Uomo gambizzato a Roma sabato 21 maggio

Partiamo dagli elementi certi in questa vicenda sulla quale, è opportuno sottolinearlo, proseguono in queste ore gli accertamenti dei Carabinieri. La segnalazione ai Militari è arrivata dal Policlinico Casilino sabato sera: al Pronto Soccorso si è presentato l’uomo, ferito effettivamente ad una gamba (in tutto saranno poi 25 i giorni di prognosi, ndr). A quel punto i Militari hanno ascoltato la vittima.

Rapina al Parco di Via Belon al Casilino ieri sera

L’uomo ha raccontato che mentre si trovava a passeggio con il proprio cagnolino, al momento di fare ritorno all’auto, sarebbe stato affrontato da uno sconosciuto. Quest’ultimo avrebbe tentato quindi di portargli via una catenina e un bracciale e nella colluttazione scaturitane sarebbe stato esploso per l’appunto il colpo d’arma da fuoco. Dopodiché il 49enne avrebbe raggiunto in modo autonomo l’Ospedale Casilino che si trova proprio lì nelle vicinanze.

Le indagini

A partire da queste dichiarazioni dunque, tuttora al vaglio dei Carabinieri che hanno effettuato inoltre dei rilievi nella zona dei fatti, si cerca di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. In tal senso le indagini proseguono a 360° senza tralasciare ulteriori ipotesi e piste, oltre cioè quella della presunta aggressione a scopo di rapina.

