Roma: prima litiga con i passeggeri nel bus, poi sfonda la porta

Roma. Una lite tra passeggeri all’interno dell’autobus che è culminata con il danneggiamento del mezzo. I fatti sono avvenuti ieri, a bordo di un autobus Atac della linea 66. Qui un uomo a seguito di un diverbio con gli altri passeggeri non è riuscito a contenere la propria rabbia che ha poi riversato sulla porta del mezzo, sfondandola a suon di calci e mandando in frantumi il vetro. Una volta sceso, l’uomo ha fatto perdere le proprie tracce.

Roma, paura sul bus Atac: 19enne prende a pugni un coetaneo, poi fugge

In preda alla rabbia distrugge la porta dell’autobus

I fatti sono avvenuti ieri intorno alle 15. Siamo su via Nomentana e precisamente all’altezza di viale Regina Margherita quando a seguito di una lite tra passeggeri, uno dei ‘contententi’ ha pensato bene di far valere le proprie ragioni scaricando la propria ira direttamente sul mezzo, un bus Atac delle linea 66. L’uomo ha preso a calci la porta del bus mandandone in frantumi il vetro e poi si è dato alla fuga. Giunte sul posto le forze dell’ordine, il malvivente era già lontano. Al momento le cause delle lite non sono note anche se, stando a quanto si apprende, non avrebbero nulla a che fare con la sciopero dei mezzi pubblici avvenuto ieri. Sta di fatto che se l’autobus fosse stato pieno, i danni provocati dall’uomo avrebbero potuto ferire qualcuno. Il video dell’accaduto è subito diventato virale finendo nell’iconica pagina Welcome to Favelas e i commenti amareggiati degli utenti sotto al post non si sono fatti attendere.

Le sassaiole sui bus

Purtroppo i casi di danneggiamenti verso un bene pubblico e in questo caso un autobus non sono un caso isolato. Ad esempio, eloquenti e piuttosto frequenti i casi di sassaiola verso i mezzi in transito in via Candoni, nelle vicinanze del campo rom. Qui diverse volte i mezzi vengono presi di mira e danneggiati a suon di sassi, oltre alla paura per i passeggeri e gli autisti presenti al loro interno.