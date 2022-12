Roma, prima scelta degli inglesi per trascorrere le vacanze di Natale

Un importante riconoscimento quello assegnato a Roma dal Mirror, uno dei più noti ed importanti quotidiani inglesi, che l’ha incoronata “migliore città d’Europa per una festosa pausa natalizia”. Mercatini, luminarie, spettacoli, il tutto nella splendida cornice di una città ricchissima di storia. Sono questi ‘gli ingredienti’ che hanno permesso a Roma di trionfare nelle preferenze degli inglesi che la vedono prima tra le capitali europee dove trascorrere le vacanze di Natale.

Mercatini di Natale 2022 a Roma: quali sono i più belli, date e orari

Il sondaggio che vede Roma primeggiare nelle vacanze degli inglesi

Il sondaggio è stato promosso da Easy Jet ed ha coinvolto due mila inglesi sulle intenzioni delle vacanze invernali. Le risposte dei britannici hanno visto primeggiare la città di Roma che si è pertanto trovata in cima alla lista. A far propendere l’ago della bilancia per la città eterna è il fatto che il “Natale a Roma è pieno di spettacoli, di luci luminose, di alte cerimonie religiose e la famosa Piazza Navona”. Ma non è tutto. Oltre la metà del campione intervistato ha inoltre affermato che: “Provare cibo locale sarebbe in cima alla loro agenda”.

Le altre città sul podio e il commento dell’Assessore Onorato

Oltre Roma, quali sono state le altre città sul podio? Nella classifica stilata dalla popolazione britannica troviamo: Parigi, Amsterdam, Berlino e Reykyavik. Il riconoscimento ottenuto da Roma non è certamente passato inosservato all’Assessore al Turismo, Grandi Eventi, Sport e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato che ha dichiarato: ‘Un risultato importante che dimostra una volta in più che abbiamo intrapreso la strada giusta incoraggiando e sostenendo gli eventi che attraggono i turisti e offrono nuove accasioni per visitare Roma”, spiega l’assessore aggiungendo inoltre che: “Roma finalmente diventa una meta ed un modello tra le capitali europee anche per il Natale. Siamo felici che la nostra meravigliosa città, secondo l’autorevole Mirror sia la destinazione europea preferita in particolare dagli inglesi per le vacanze di Natale 2022. Prima di Parigi, Amsterdam e Berlino”.