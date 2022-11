Roma, tornano le luminarie natalizie in Via del Babuino: si accende il centro storico della Capitale (FOTO)

Si accende il Natale a Roma, tornano le luminarie a Via del Babuino. Il prossimo 25 novembre alle ore 18.00 si accenderanno le luci natalizie nel cuore del centro storico della Capitale. Si tratta di una tradizione oramai consolidata che vede nell’ultimo decennio la blasonata via del tridente del Centro Storico di Roma, distinguersi per l’unicità, l’eleganza e la raffinatezza delle sue luci, apprezzate e fotografate da romani e turisti.

Le luminarie

Quest’anno, per la prima volta, fa sapere la Nuova Associazione Via del Babuino, ad abbellire Via del Babuino saranno le luminarie leccesi. Venerdì 25 novembre alle 18.00 allora sarà la Fanfara dei Carabinieri che sfilerà in Via Condotti, Piazza di Spagna e Via del Babuino, ad accompagnare l’evento. Dopodiché, il 9 Dicembre alle 16.30, sfilerà la Banda di Roma Capitale, nello stesso percorso.

Le associazioni coinvolte

L’evento vedrà protagonista tutto il Comitato “Rome Quality District”, l’organizzazione nata a marzo 2022 per il rilancio del centro storico di Roma che vede il connubio di quattro associazioni storiche: Nuova Associazione del Babuino, presieduta da Maria Letizia Rapetti, Associazione Via Condotti, presieduta da Gianni Battistoni, Associazione Internazionale di Via Margutta, presieduta da Alberto Moncada e Associazione Piazza di Spagna, presieduta da David Sermoneta, che accenderanno in sincronismo perfetto anche le loro luminarie per regalare alla Capitale un tridente scintillante ed ineguagliabile.

Il “white friday”

Un venerdì che per Via del Babuino è anche “White Friday”, una tradizione iniziata nel 2019 – in contrapposizione netta con il Black Friday – luminarie e musiche natalizie di sottofondo faranno da perfetta cornice alla splendida passeggiata che da piazza del Popolo arriva fino a piazza di Spagna.

Le aziende partner

Le aziende e le Boutique che hanno contribuito alla realizzazione delle luminarie, offriranno ai propri clienti calici di bollicine per salutare l’arrivo del periodo natalizio. Hanno contribuito, si apprende, in mero ordine alfabetico: Anteprima, Aspesi, Babuino 79 Holiday Apt, Pasquale Bruni, Chanel, Roberto Coin Creed, Etro, Finleonardo, Flos, Gente Donna, Gente Uomo Givenchy, Hausmann, Hotel De Russie, Kenzo, Mattioli, Moschino, Pinko, Spiezia, Tiffany, Tod’s, Vhernier.

