Roma, Renato Zero torna nel quartiere dove è cresciuto: sorpresa per fan e residenti (ma forse il parcheggio è da rivedere)

Il grande Renato Zero, amatissimo cantautore e storia vivente della musica italiana, nella giornata di ieri ha fatto ritorno nel quartiere dove è cresciuto passando per una delle storiche edicole del quartiere. Sorpresi i clienti che hanno scambiato con lui qualche battuta. E la foto fa il giro del web.

E’ reduce da settimane di “fuoco”, con numerose date-evento tra Firenze e Roma, tutte andate sold-out. Ed è pronto ad iniziare la lunga estate di concerti che lo porteranno in giro per l’Italia prima della grande chiusura nuovamente a Roma – dopo gli otto appuntamenti di marzo – agli inizi di novembre. Ieri però, tra un impegno e l’altro, Renato Zero ha trovato il tempo di passare dalla Montagnola, quartiere a due passi dall’Eur, dove il cantante è cresciuto. La foto, diventata virale, è stata postata su uno dei gruppi social di zona.

Renato Zero torna nei luoghi della sua adolescenza: sorpresa alla Montagnola

Come sempre accade in questi casi stupore e un po’ di incredulità spesso si accavallano. “Ma sarà davvero lui?“, “Ma no dai, ti pare possibile?“. Certo, nel caso del mitico Renato Zero c’è da dire che è un po’ più complicato confondersi considerando che il suo stile, davvero unico e inimitabile, fatica davvero a passare inosservato. Al massimo l’unico dubbio plausibile potrebbe essere quello di trovarsi dinanzi ad una sortita improvvisata di Panariello, probabilmente, anzi sicuramente, il suo sosia più riuscito.

Ad ogni modo la comparsata del cantautore nel quartiere dove è cresciuto è stata salutata con affetto dai (fortunati) presenti in quel momento. Un incontro decisamente inaspettato che, chiaramente, non poteva che finire sui social.

“Edicola storica Antonella Pagliarani, ieri ha fatto una sorpresa a tutto il quartiere dov’è cresciuto, il mitico e grande Renato Zero. Che in poco tempo ci ha riempita di gioia e battute con la sua presenza. Grandeeee”

Qualcuno esprime anche un po’ di rammarico per non averlo incontrato:

“Pensare che sono cliente da decenni di quell’edicola. Mi sarebbe piaciuto incontrarlo. Proprio ieri mattina ho acquistato il giornale e poi sono andata nel supermercato di fronte. Per differenza di orario me lo sono perso”.

Le reazioni social ma anche qualche critica: ecco perché

Tantissime sono state le reazioni al post, pubblicato nel gruppo Facebook “¡ViviMontagnola!“, dall’omonima zona di Roma. Del resto è proprio qui che Renato Zero si è trasferito dopo aver vissuto la sua infanzia in Via di Ripetta. Like e tanti commenti di stima hanno inondato gli scatti; c’è chi ricorda qualche aneddoto del passato, chi ne approfitta per un saluto chi, ancora, chiede informazioni in merito al luogo della foto (realizzata in Via di Grotta Perfetta angolo Via Fonte Buono, ndr).

Qualcuno però, forse passando un po’ inosservato, non ha risparmiato tuttavia qualche frecciatina al cantautore: il motivo? Beh, ai più attenti non sarà sfuggito che “Renatone”, per fare questa graditissima sorpresa al quartiere, ha posteggiato la sua supercar sulle strisce pedonali. Non proprio un comportamento da cittadino modello, ecco. Ma del resto Renato Zero non è nuovo a questi episodi: anni fa, ricorderete, alla sua auto vennero messe addirittura le ganasce dalla Polizia Locale per aver lasciato l’auto in piena ZTL – sempre nella Città Eterna – non avendo i requisiti per farlo. E in qualche modo il cantautore è nuovamente ricascato in questa, diciamo, “svista” al codice della strada.

“Zero attenzione alle strisce pedonali…” E ancora: