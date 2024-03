Roma, rendez-vous erotico con un trans si trasforma in rapina: “Dacci tutto quello che hai”

Doveva essere un appuntamento erotico, d’altra parte aveva preso un appuntamento telefonico per un incontro intimo con un trans. Ma le cose non sono andate come previsto e una volta raggiunto il luogo dell’incontro, un’abitazione in via Pomona a Roma, si è trovato di fronte il 36enne italiano con il quale aveva preso accordi, ma anche un 30enne, anche lui italiano che lo hanno minacciato con un coltello per rapinarlo.

Sarà stato in ansia, avrà avuto mille timori, ieri pomeriggio, il 40enne della Repubblica del Benin mentre raggiungeva il luogo dell’appuntamento. Aspettative, trepidazioni per un rendez-vous amoroso atteso, cercato che, però, ha avuto un epilogo ben diverso dal previsto.

Il 40enne si è visto puntare contro un coltello

Il 40enne una volta entrato nell’abitazione si è trovato di fronte il trans con il quale aveva preso accordi per l’incontro amoroso, ma anche un altro uomo. Il clima non deve essere stato quello che il 40enne si aspettava. Anzi…

All’improvviso i due gli hanno puntato contro un coltello e si sono fatti consegnare portafogli e tablet. Di fronte all’arma la vittima non ha esitato e ha dato loro quel che volevano, ma una volta fuori ha chiesto l’intervento della Polizia.

L’intervento della Polizia e l’arresto de due rapinatori

Agli agenti è bastato poco, l’indirizzo dell’abitazione e la descrizione dei due aggressori, per risalire ai due rapinatori e procedere con l’arresto. Per fortuna per la vittima a parte il grande spavento e la delusione per l’incontro erotico andato male, non ci sono state conseguenze.