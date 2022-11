Roma, riecco i manifestanti sul GRA: nuove proteste in corso stamattina, traffico in tilt

Manifestanti sul Grande Raccordo Anulare (GRA) di Roma stamattina mercoledì 2 novembre 2022. Disagi in questo momento sul Raccordo a causa di nuove proteste da parte di attivisti ambientalisti. In questo momento si registrano code tra la Cassia e Casal del Marmo con file e rallentamenti in entrambe le carreggiate.

Manifestazione di Ultima Generazione in corso sul Raccordo

A manifestare è il gruppo ambientalista di Ultima Generazione che sta documentando sui social l’iniziativa di protesta tuttora in corso. Il blitz segue quello organizzato alcuni giorni fa sempre sul GRA di Roma: in quel caso le code si erano registrate tra l’Ostiense e l’Ardeatina mentre stamani il tratto scelto per la manifestazione è stato un altro. Ad ogni modo il modus operandi è sempre lo stesso: gilet arancioni e gialli, striscioni e cartelli con frasi pro clima.

La situazione del traffico in tempo reale

Come detto in questo momento code permangono tra la Cassia e Casal Del Marmo in entrambe le carreggiate in attesa che la situazione venga ripristinata e gli attivisti fatti allontanare.

Aggiornamento – La manifestazione è terminata e le code sono in smaltimento. Lo scrive Astral Infomobilità in una nota sul proprio profilo twitter.

Per cosa protesta il gruppo ambientalista Ultima Generazione

Gli attivisti protestano affinché i temi ambientali vengano affrontati in medo serio da parte dello Stato. Per farlo una delle modalità più frequenti è quella del blocco della circolazione stradale. Lo stesso gruppo si era così espresso nel corso del blocco di Viale Marconi andato in scena due giorni fa: