Roma, rissa finisce a coltellate: grave 35enne

Una lite tra tre persone è finita nel sangue, nel pomeriggio di domenica 4 giugno. Gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale, il V Gruppo Cassilino, sono intervenuti in piazzale Pino Pascali a Porta Portese est, per una discussione animata tra tre uomini alle 15 e 40. Ad essere coinvolti nell’acceso diverbio, in cui a un certo punto pare sia spuntato anche un coltello, due cittadini stranieri e un italiano.

Quando gli agenti sono arrivati hanno trovato un uomo accoltellato

Purtroppo quando gli uomini della Locale sono arrivati la lite era già degenerata e un 35enne di nazionalità brasiliana era riverso a terra nel sangue, colpito con una coltellata. Immediatamente si sono attivati i soccorsi per il ferito che è stato trasportato in codice rosso, dai sanitari del 118, presso l’ospedale Umberto I. Al momento non si conoscono ancora le condizioni in cui versa il 35enne che non sembra, però, essere in pericolo di vita. Gli agenti di Vigili urbani intervenuti hanno proceduto nei confronti di tutti e tre gli uomini coinvolti nello scontro. Nei loro confronti le forze dell’ordine hanno redatto informativa di reato per rissa e lesioni.

Le indagini della Polizia locale per ricostruire l’accaduto

Le indagini su quanto avvenuto vanno avanti, anche se, almeno per il momento, non si conoscono le ragioni della discussione che ha portato all’accoltellamento dell’uomo brasiliano ricovero in prognosi riservata. L’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un diverbio nato per futili motivi che è andato poi oltre, tanto che qualcuno è ricorso all’uso di un fendente. Nonostante tutto, le attività investigative proseguono, anche alla ricerca di qualcuno che possa aver assistito ai fatti o, magari, anche di eventuali immagini di videosorveglianza presenti in zona, per ricostruire nel dettaglio la dinamica di quanto avvenuto e, forse, anche al fine di stabilire nel dettaglio a chi siano da attribuire le responsabilità.