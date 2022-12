Roma, ristorante offre il pranzo gratis per Natale: la fila blocca le strade del centro storico

Una tradizione che non va mai in vacanza, neanche a Natale. Anzi, soprattutto a Natale. Infatti, il Pastificio Guerra — che si affaccia sulla centralissima via della Croce — il giorno della Vigilia è solito regalare un piatto di pasta, bicchiere di vino compreso, a chiunque si presenti davanti alla propria vetrina. L’iniziativa va avanti ormai da diversi anni e raccoglie uno strepitoso successo, basti pensare che la fila arriva fino a Piazza di Spagna.

Un delizioso piatto di pasta gratis a chiunque si presenti davanti alla vetrina del panificio. E non della pasta qualunque ma un prodotto fatto in casa, della massima qualità. Succede a Roma, nella centralissima via della Croce. A portare avanti l’iniziativa è il Panificio Guerra che, ormai da anni, in questo periodo dell’anno si prepara a gestire le lunghe code che si formano a ridosso del locale. Ogni 24 dicembre decine e decine di persone si mettono in fila e formano una lunga coda che arriva fino a Piazza di Spagna. ‘Ogni 24/12 un piatto di pasta gratis per tutti’: recita il telo rosso che ogni anno viene esposto in vetrina.

I clienti

A prendere parte all’iniziativa sono numerosissime persone, da quelle che ne approfittano per avere qualcosa di caldo da mangiare a quelle che invece non vogliono farsi scappare l’opportunità di gustare un ottima pasta in centro gratis. Non mancano inoltre i turisti che certamente non si lasciano sfuggire questa golosa occasione. Di seguito la testimonianza di uno di loro che, in visita nella Capitale, ne ha approfittato per gustare un ottimo piatto di pasta. Insomma, un gesto concreto che regala un sorriso, che scalda il cuore e che durante il giorno della Vigilia di Natale è ancor più magico ed apprezzato.