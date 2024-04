Roma, risveglio sotto la grandine, ‘imbiancata’ anche la corsia del GRA: le immagini | FOTO

Nuova ondata di maltempo nel Lazio. In queste ore pioggia ma soprattutto grandine si sono abbattute sulla Regione con in più nevicate fino a bassa quota. Apprensione tra i pendolari sul Grande Raccordo Anulare a causa dei ‘chicchi’ che hanno reso scivoloso il manto stradale. Le previsioni delle prossime ore, prevista per oggi l’allerta meteo gialla diramata dalla Regione.

Pioggia, neve e grandine. Se proverbialmente era il mese di marzo quello “pazzerello” sotto il profilo meteorologico quest’anno la scena se la sta prendendo tutta quello di aprile. Dopo una breve parentesi di caldo improvviso – quasi estivo – all’inizio del mese, da qualche giorno freddo e maltempo stanno caratterizzando le giornate in quasi tutte le province del Lazio.

A fare notizia è soprattutto il ritorno della neve che si è spinta in queste ore fino a bassa quota; a Roma, invece, come testimoniano le immagini raccolte dalla nostra Redazione, si sono registrate diverse grandinate.

Foto in copertina: Ottavio M. da Facebook, gruppo GRA…zie dell’Informazione! INFO Grande Raccordo Anulare di Roma

Maltempo nel Lazio: grandine a Roma e provincia, neve a bassa quota

Per oggi, lo ricordiamo, era prevista l’allerta meteo di colore giallo diramata nella giornata di ieri dalla Protezione Civile del Lazio. E il maltempo, in effetti, non si è fatto attendere. A Roma le grandinate hanno colpito varie zone, da Boccea, passando per Monte Mario, ma anche Cassia e Tomba di Nerone, solo per fare qualche esempio. Disagi come detto anche sul Raccordo dove alcuni tratti sono finiti imbiancati.

Spostandoci nell’hinterland colpiscono le immagini provenienti da Monterotondo, anche in questo caso ricoperta di bianco come mostrano le foto pubblicate sulla pagina di Meteo Lazio (qui sopra). Nelle località di montagna sono arrivate invece le nevicate: fiocchi sul Monte Guadagnolo (Roma) sui monti Prenestini con precipitazioni nevose dai 900-1000 metri circa e una temperatura a 1192 mt di 0.2°C. Neve mista a pioggia anche su Fiuggi, abbassando così ulteriormente la quota-fiocchi a circa 650 metri.

Previsioni meteo 25 aprile: che tempo farà domani nel Lazio

Chi sperava nel bel tempo in vista del ponte del 25 aprile probabilmente dovrà allora cambiare i propri piani sebbene comunque sia atteso un miglioramento nelle prossime ore. Dando uno sguardo alle previsioni del tempo di domani gli esperti de Il Meteo.it segnalano ancora una certa instabilità che potrebbe dar luogo a precipitazioni di carattere irregolare e localmente temporalesche. Dovrebbe “resistere” ad ogni modo il tempo a Roma dove è previsto cielo con poche nuvole e temperature in leggero rialzo con la massima che arriverà fino a 17°. La più fredda sarà la provincia di Rieti (minima a 2°), mentre quella di Viterbo risulta al momento quella in cui si attendono i maggiori rovesci nelle prossime 24 ore.