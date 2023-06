Roma, ruba le forbici del Pronto Soccorso e ferisce un paziente: paura in ospedale

Un’aggressione in piena regola quella che ha avuto luogo all’ospedale San Giovanni di Roma. Qui un paziente ha preso un paio di grosse forbici ed ha ferito un secondo degente, un anziano di 81 anni. A far scattare l’allarme il personale del nosocomio che ha richiesto l’intervento della polizia la quale ha poi proceduto all’identificazione dell’aggressore.

L’aggressione nella notte al Pronto Soccorso

I fatti sono avvenuti questa notte intorno alle 4:30. Teatro dell’aggressione, come anticipato, l’ospedale San Giovanni di Roma. Al centro della vicenda un uomo italiano di 34 anni che ha preso un paio di grandi forbici del Pronto Soccorso e le ha usate per ferire un altro paziente, un uomo di 81 anni. Se l’è vista brutta il malcapitato che è rimasto lievemente ferito al collo. A seguito dei fatti, il personale sanitario ha allertato le forze dell’ordine e sul posto è giunta la polizia che ha proceduto ad indentificare l’aggressore. Rispetto a quest’ultimo, si tratta di un paziente psichiatrico verso il quale non è stato preso alcun provvedimento.