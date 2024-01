Roma, rubati 20 orologi di lusso: Rolex e Patek da 200mila euro

Sapevano che avrebbero trovato un cospicuo bottino e hanno agito in pieno giorno, incuranti di poter essere sentiti o visti. Forse, però, avevano studiato tutto nel dettaglio: spostamenti dei dipendenti e movimenti in zona, prima di agire e mettere a segno un colpo da centinaia di migliaia di euro ai danni di un’azienda che si occupa della compravendita di orologi di lusso: Rolex e Philippe Patek.

Hanno scardinato la cassaforte e rubato: 10 Rolex e 10 Patek

Erano le 14 di ieri, lunedì 8 gennaio, quando si sono introdotti nel locale della ditta situato in via Paolo Frisi, nel quartiere Parioli a Roma, hanno scardinato la grata e sono riusciti a entrare senza problemi. Una volta dentro hanno raggiunto la cassaforte, sono riusciti, anche in questo caso, a scardinare l’armadio blindato al cui interno si trovavano 10 Rolex e 10 Philippe Patek oltre a 30mila euro in contanti. Hanno ‘raccolto’ tutto, per poi dileguarsi velocemente senza lasciare traccia.

Il bottino ammonta a circa 200mila euro

Sul posto in breve sono arrivati gli agenti del Commissariato di Villa Glori per i primi rilievi. In supporto, poco dopo sono arrivati anche gli esperti della Polizia Scientifica, per accertamenti più accurati utili a trovare qualsiasi indizio utile a risalire alla banda che aveva messo a segno un colpo che, al momento si stima intorno ai 200mila euro.

Le indagini della Polizia di Villa Glori e della Scientifica

Pochi dettagli sui quali lavorare, salvo la possibilità di verificare se la ditta avesse telecamere a circuito chiuso dalle quali acquisire immagini dei malviventi. Le indagini vanno avanti serrate sin dal pomeriggio di ieri, ma gli investigatori preferiscono non rilasciare alcun dettaglio su eventuali sviluppi nella attività investigative. Non si può escludere che gli inquirenti stiano già seguendo una pista e che possano presto chiudere il cerchio sui ladri degli orologi di lusso.