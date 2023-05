Roma, sassaiola contro compattatore Ama sulla Prenestina: illeso l’autista

Ancora un caso di sassaiola a Roma. Questa volta ad essere preso di mira un compattatore Ama che stava raccogliendo i rifiuti lungo la via Prenestina. Il lancio dei sassi ha colpito il parabrezza del mezzo, danneggiato di oltre dieci centimetri. A comunicare l’accaduto che si è verificato nella tarda serata di ieri, è stata la stessa municipalizzata.

La sassaiola contro il compattatore Ama sulla Prenestina

I fatti sono avvenuti ieri sera lungo via Prenestina. Qui era in transito un compattatore Ama che stava raccogliendo i rifiuti quando ecco che è partita la sassaiola. Fortunatamente l’autista che era alla guida del mezzo non ha riportato lesioni ma ha subito arrestato il veicolo. Accostatosi a bordo strada, ha tempestivamente allertato il personale di coordinamento che in quel momento si trovava nell’autorimessa. Autorimessa in cui avrebbe poi dovuto fare ritorno anche il compattatore in questione. Denunciato l’episodio, il mezzo è attualmente presso un’officina dell’azienda per le riparazioni.

Il commento di Daniele Pace

Sulla vicenda si è espresso anche Daniele Pace, presidente di Ama: “Purtroppo non è la prima volta che i nostri operatori in servizio sul territorio vengono fatti oggetto di sassaiole, atti vandalici o aggressioni. Esprimo la solidarietà dal vertice aziendale al collega vittima di questo episodio, che poteva avere conseguenze ben più gravi ma che, per fortuna, ha causato solo un grande spavento. Atti come quello accaduto ieri notte sono riprovevoli non soltanto poiché interrompono operazioni per l’igiene urbana e creano un danno alla collettività, ma anche e soprattutto poiché intimoriscono e colpiscono una comunità di lavoratori che anche di notte devono, umilmente, assicurare servizi essenziali e di pubblica utilità”, conclude.