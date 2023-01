Roma, schianto frontale in Via di Casal del Marmo, donna in Ospedale: strada chiusa quasi due ore

Brutto incidente stamattina, venerdì 20 gennaio 2023, in Via di Casal del Marmo all’altezza del Grande Raccordo Anulare di Roma. Lo scontro, frontale, ha provocato la chiusura della strada che è stata riaperta intorno all’ora di pranzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 unitamente agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Incidente mortale sulla A1 Roma Firenze: furgone si ribalta, perde la vita un 50enne. Autostrada chiusa

Incidente in Via di Casal del Marmo a Roma oggi 20 gennaio

A scontrarsi, in una dinamica tuttora in fase di accertamento, sono state due auto, nello specifico una Volvo C30 e una Volskwagen Golf intorno alle 11.15. A rilevare il sinistro sono stati i caschi bianchi del 14esimo gruppo Montemario. L’impatto ha provocato il ferimento di una donna che è stata portata in Ospedale all’Aurelia Hospital. Al momento le sue condizioni di salute non sono note. La strada, per consentire i soccorsi, le verifiche e la rimozione dei mezzi incidentati, è rimasta chiusa fino attorno alle 13.15 tra Via Usseglio e Via Monte del Marmo. Ingenti le ripercussioni al traffico con la circolazione rimasta bloccata in zona.

Roma, operaio precipita dall’impalcatura: grave incidente alla caserma dell’Esercito