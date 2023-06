Roma, sciame di api ‘prende possesso’ del bauletto di uno scooter: ‘sorpresa’ a Campo dei Fiori (VIDEO)

Ha parcheggiato lo scooter a Campo dei Fiori, non avrebbe mai immaginato che al suo ritorno vi avrebbe trovato uno sciame di api che avevano preso possesso del bauletto. Incredibile la scena che si è prospettata a quanti si sono trovati a passare. Innumerevoli le api poggiate sullo scooter, a ricoprire completamente il piccolo bagagliaio che viene posto sui ciclomotori per consentire ai centauri di trasportare comodamente oggetti. La scena, come succede ormai di frequente, è stata immortalata e postata sui social da Welcome to favelas, provocando anche in questo caso, una serie di reazioni.

Le reazioni dei romani all’episodio

In questo caso, però, non solo commenti ilari, ma anche chi ha cercato di chiarire le motivazioni di quel fenomeno: ‘lo sciame in viaggio si riposa su alberi o sporgenze, per recuperare le energie, il fumo serve per allontanarle ed è lo stesso sistema usato per recuperare il miele senza ucciderle, altrimenti lo difenderebbero a costo della loro stessa vita’. Ma su questo punto non tutti si sono dimostrati concordi, perché qualcuno ha ritenuto che ‘a volte fanno così se l’ape regina è intrappolata da qualche parte, nel bauletto per esempio’.

Il susseguirsi di commenti giocosi sui social

Ma poi, immancabilmente, tutto è finito in gioco. ‘Oggi s’amico pia la metro’ e anche: ‘Mitica ape cross’, ma persino: ‘e così nacque la Vespa’. E c’è, però, anche chi vede nell’episodio un fatto importante: ‘Ma è meraviglioso, le api stanno sparendo. Fanno così, poi in meno di un’ora se ne vanno tutte. Una volta lo hanno fatto sul mio balcone’. In questo susseguirsi di valutazioni, considerazioni, apprezzamenti non è mancato neanche chi non si è fatto sfuggire l’occasione di criticare Roma, ‘No va be non ci sono più parole, Roma disagio’, come se anche questo avvenimento possa essere colpa di qualcuno…