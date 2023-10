Roma, sciopero dei mezzi e chiusura di un tratto della Pontina: due giorni di fuoco per i pendolari

Si preannunciano due giorni letteralmente di fuoco per i pendolari a Roma, alle prese venerdì con lo sciopero del trasporto pubblico (che per i treni scatterà però già stasera) e l’indomani con la chiusura per ben 16 ore di un tratto della statale Pontina. Insomma, un vero e proprio incubo.

Una sorta di uno-due micidiale che, inevitabilmente, comporterà tanti disagi per chi dovrà spostarsi da e per la Capitale. Intanto si comincia già stasera quando, dalle ore 21.00, scatterà lo stop che interesserà le ferrovie e il gruppo FS; poi, domani, sarà la volta di Atac e Roma TPL, e dunque metro, bus e tram. Infine, sabato, la chiusura della Pontina dalle ore 16.00 per consentire i lavori di posizionamento del cavalcavia pedonale all’altezza di Pomezia.

Lo sciopero dei mezzi tra oggi e domani

Per quanto riguarda i treni, ricordiamo che dalle ore 21.00 di stasera, 19 ottobre, e fino alle ore 21.00 del 20 ottobre 2023, i treni potranno subire cancellazioni o variazioni, a seguito dello sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper. Garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali (consulta qui l’elenco) dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 (come da Orario ufficiale Trenitalia e Trenord). L’agitazione sindacale potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Per quanto riguarda la giornata di venerdì 20 ottobre invece, sarà il trasporto pubblico nella Capitale ad essere a rischio per l’adesione allo sciopero generale nazionale di 24 ore dei sindacati Cub, Sgb, Adl e Sicobas. A Roma l’agitazione, è opportuno sottolineare, interesserà sia la rete Atac che le linee bus gestite dalla Roma Tpl. Disagi saranno pertanto possibili dalle 8.30 alle 17.oo e dalle 20.00 a fine servizio diurno. In base alle fasce di garanzia previste dalla legge, il servizio sarà comunque garantito fino alle 8.30 e dalle 17.00 alle 20.00. Nella notte tra giovedì e venerdì (stasera quindi), possibili disagi inoltre sulle linee N.

La chiusura della Pontina a Pomezia tra sabato 21 e domenica 22

Superato lo sciopero ci sarà poi da fare i conti con la chiusura della Pontina che riguarderà in questo caso il weekend. Per consentire le operazioni di varo del nuovo cavalcavia pedonale prospiciente la statale 148 “Pontina” con via “Poma” a Pomezia infatti, sono state previste limitazioni temporanee nel tratto compreso tra il km 12,760 ed il km 34,450. In particolare tra sabato e domenica, nella fascia oraria dalle 16:00 del 21 ottobre alle 8:00 del 22 ottobre, saranno interdetti al traffico i seguenti tratti: dal km 27,400 al km 28,200, in direzione Terracina; dal km 30,890 al km 27,750, direzione Roma.

Il traffico in direzione Latina sarà deviato all’uscita via Vaccareccia verso Roma/Inversione di Marcia, per poi proseguire su Via Monte D’Oro. Successivamente i veicoli dovranno immettersi su Via di Pratica/SP104b e procedere in direzione sudest, proseguire su Via del Mare per poi immettersi su via Pontina Vecchia e riprendere la SS148 attraverso lo svincolo per Latina. Percorso inverso per il traffico in direzione Roma.