Roma, scongiurato l’aumento dei biglietti Atac. La Regione: ‘Siamo dalla parte dei cittadini’

Era tanto il timore che il prezzo dei biglietti dei mezzi pubblici aumentassero a Roma. Dal 1 agosto era stato annunciato un incremento che avrebbe portato il costo dai 1,5 euro a 2 euro, mentre l’abbonamento mensile da 35 euro a 46 e quello annuale da 250 a 350 euro. Una novità che aveva fatto insorgere i romani, ma di fronte al quale erano prontamente arrivate le rassicurazioni del sindaco capitolino, Roberto Gualtieri, che aveva prontamente smentito la notizia. E, a conferma di quanto dichiarato dal primo cittadino: ‘I biglietti di bus e metro non aumenteranno.

L’assessore regionale Ghera: ‘Nessun aumento del costo dei biglietti’

È stata la consigliera regionale di Fdi Edy Palazzi, che ha preso parte all’audizione in commissione mobilità e trasporti a sottolineare: “L’assessore regionale alla Mobilità, Fabrizio Ghera è stato chiaro. Nessun aumento del costo dei biglietti e degli abbonamenti Atac e Metrebus dal 1 agosto, come qualcuno aveva paventato e, forse, auspicato”. La consigliera ha ulteriormente chiarito come “la giunta di centrodestra è dalla parte dei cittadini e di certo non poteva pensare di adottare una misura veramente iniqua a fronte di un servizio di trasporto pubblico che a Roma fa acqua da tutte le parti”.

L’impegno della Regione a trovare altre risorse per coprire gli investimenti di Trenitalia

Nel corso della commissione mobilità, l’assessore Ghera ha manifestato “il massimo impegno a che i fondi per ‘coprire’ gli investimenti di Trenitalia a seguito del contratto di servizio sottoscritto dalla Regione e Trenitalia vengano reperiti senza mettere mano alle tasche degli utenti”. I cittadini romani possono davvero tirare un sospiro di sollievo, soprattutto in funzione della Ztl che prevedeva la necessità per i cittadini di dotarsi di auto nuove in linea con le disposizioni antinquinamento che imponevano, a tutti coloro che non avevano le disponibilità economiche per acquistare vetture adeguate, di dover ricorrere ai mezzi pubblici.