Roma, conti Atac in rosso: biglietti verso l’aumento a 2 euro

Le difficoltà di Atac porteranno inevitabilmente a un aumento dei biglietti, probabilmente già a partire dal prossimo anno, il 2024. I viaggiatori saranno chiamati a pagare di più sia per usufruire dei mezzi Cotral sia per salire sui treni regionali di Ferrovie dello Stato. Le casse dell’Azienda per la mobilità di Roma Capitale sono in rosso, il debito ammonta a 22 miliardi di euro per l’aumento del costo del carburante e la diminuzione degli introiti, e anche il finanziamento del Comune, che ammonta a 120 milioni di euro, non sarà sufficiente a sanare il debito. E allora bisogna far aumentare il costo dei biglietti che, d’altro canto, era un incremento previsto da un accordo sottoscritto da Regione e Trenitalia ormai cinque anni fa.

Il piano di suddivisione dei fondi

Il progetto sulla suddivisione dei fondi sembra essere chiaro, anche se non è altrettanto chiaro da dove arriveranno questi soldi. È stato stimato che per il 2023 serviranno circa 27 milioni di euro da destinare a Atac, Cotral e Ferrovie, ma non si sa dove l’amministrazione attingerà questi soldi. Intanto sono in corso incontri tra dirigenti comunali e regionali per valutare con maggiore grado di certezza il bilancio di previsione. La Regione vorrebbe riuscire ad evitare di far arrivare a 2 euro il prezzo dei biglietti, mentre il Comune, nel caso in cui questo incremento dovesse rendersi indispensabili, allora ha in programma di andare incontro a coloro che hanno necessità di acquistare abbonamenti.

Per il triennio 2023-2025 il Comune corrisponderà alla società 120 milioni

Unica cosa certa, per il momento è la decisione del Comune di corrispondere alla società 120 milioni di euro. Una decisione quest’ultima arrivata di recente e su sollecito dei sindacati, visto che il Campidoglio aveva annunciato per il triennio 2023-2025 solo 16 milioni di euro. Nonostante il compromesso sia stato accolto di buon grado da azienda e sindacalisti, la cifra prevista ancora non mette al sicuro l’Atac che, per risanare i conti, con ogni probabilità punterà sull’aumento dei biglietti.