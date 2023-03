Roma, la manovra ‘salva-Atac’ del Comune: stanziati altri 40 milioni

Dopo tre mesi dall’uscita di Atac dal concordato preventivo, la giunta capitolina ha deciso di salvare l’Atac, mettendo a disposizione della società di trasporto pubblico 40 milioni. È così che tra la giunta guidata dal sindaco Roberto Gualtieri e l’azienda è arrivato un nuovo accordo, la cosiddetta ‘manovra salva Atac’ che prevede lo stanziamento aggiuntivo.

Il finanziamento iniziale previsto per il 2023 era insufficiente

Se ad Atac era previsto per il 2023 fondi per 16 milioni di euro, ora le cose sembra essere notevolmente cambiate e il finanziamento è levitato fino a 40 milioni di euro. Una decisione che arriva al termine di lunghi confronti tra le parti, nei quali ruolo importante hanno avuto anche i sindacati che hanno evidenziato la situazione in cui versa la società

La posizione iniziale assunta dalla Giunta aveva provocato le reazioni della società e anche dei sindacati, la somma inizialmente stanziata non era considerata assolutamente sufficiente. Sono seguiti incontri, tentativi di trovare un accordo. L’ultima riunione, venerdì, presieduta dall’assessore ai Trasporti Eugenio Patanè che ha ascoltato i lavoratori e li ha rassicurati cica la volontà di cercare una soluzione condivisa, ma soprattutto utile a salvare Atac.

L’azienda ha manifestato la condizioni di difficoltà che sta affrontando

Gli incontri sono stati utili all’azienda a fare presente la situazione di difficoltà nella quale versa, anche a causa dei rincari energetici e per incassi che non riescono a tornare in pari con gli introiti precedenti alla pandemia. Tali condizioni hanno reso assolutamente insufficienti i 16 milioni previsti dal Bilancio.

Dopo discussioni e confronti si è arrivati finalmente alla decisione del maxi emendamento salva Atac con lo stanziamento di 40 milioni proprio come chiesto dall’azienda. Somme che sono già predestinata al rinnovo del contratto di servizio – che grazie a questi fondi dovrebbe essere rinnovato per altri tre mesi – e a evitare che vengano apportati tagli al chilometraggio.