Roma: scoppia l’incendio nell’appartamento, due persone intossicate | Fiamme a Bastogi

Brusco risveglio stamattina a Roma, teatro di un incendio nella zona di Bastogi. L’allarme è scattato intorno alle 6.00: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato. Due persone rimaste intossicate.

Paura e minuti di apprensione stamani, venerdì 8 marzo 2024, a Roma, nella zona di Bastogi, a Roma. Qui, precisamente in Via Piolti de Bianchi, per cause da accertare, è scoppiato un incendio all’interno di un appartamento: le fiamme hanno interessato una casa al secondo piano. Quattro le persone tratte in salvo da Vigili del Fuoco e Polizia di Stato.

Incendio a Bastogi: due persone intossicate

Per due di loro è stato necessario il trasporto in Ospedale anche se solo in via precauzionale: si tratta di un uomo di 50 anni e di una donna di 49, entrambi portati in Ospedale dopo essere rimasti intossicati dai fumi. Gli operatori dei Vigili del Fuoco hanno provveduto a domare le fiamme: al termine delle operazioni di spegnimento è stata dichiarata la non agibilità di due piani dello stabile. Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia di Stato dei Commissariati Monte Mario e Prati.