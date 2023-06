Roma: “Se hai fame prendi”, l’iniziativa per le famiglie in difficoltà della pizzeria alla Borghesiana

“Se hai fame…prendi”. E’ questa l’iniziativa lanciata da una pizzeria di Roma situata nel quartiere Borghesiana, nella zona est della Capitale. Un modo per aiutare chi, in questo momento storico così complesso, si ritrova costretto a vivere profonde difficoltà economiche. E non riesce magari ad arrivare a fine mese. Ma in cosa consiste l’iniziativa lanciata dai proprietari? A fine giornata vengono preparati dei pacchetti contenenti della pizza che chi vorrà potrà prendere e portare via gratuitamente. Un po’ come avviene da qualche tempo con i tradizionali “pacchetti box” che si possono acquistare con le applicazioni e che permettono da un lato di non sprecare cibo, e dall’altro di acquistare a poco prezzo da parte dei clienti parte dell’invenduto giornaliero dell’attività scelta. In questo caso però non c’è da pagare nulla: “Se hai fame…prendi”, per l’appunto.

L’iniziativa benefica della Pizzeria (Pinsa) La Divina alla Borghesiana

L’attività che ha lanciato l’iniziativa si chiama “Pinsa La Divina“ e si trova in Via di Vermicino al civico 76 (lungo la strada provinciale 77B). “Tutte le sere lasceremo fuori per le persone bisognose gli avanzi di pizza. Chi vuole potrà prenderle“, spiega Cristiano, uno dei titolari dell’attività. Il suo gesto ha già riscosso il plauso dei residenti e fatto il pieno di “like” nei gruppi social del quartiere: “Bravi una bellissima iniziativa“, scrive ad esempio Lucia. “Davvero complimenti per questo gesto di umanità“, aggiunge Catia. E così via per decine e decine di commenti dal contenuto analogo. Insomma, un modo per cercare, nel proprio piccolo e per quanto possibile, di aiutare chi vive momenti difficili. E che è stato molto apprezzato dai cittadini.

